Mantiene México su postura ante Ecuador y exige desagravio para restablecer relaciones: SRE

Reiteró que no reanudará relaciones diplomáticas mientras no exista un reconocimiento y una reparación por la irrupción en la Embajada mexicana en Quito.

El Gobierno de México reiteró que no mantiene ningún canal de comunicación con Ecuador y descartó un restablecimiento de las relaciones diplomáticas en el corto plazo, al sostener que la irrupción de fuerzas de seguridad ecuatorianas en la Embajada de México en Quito representó una violación al derecho internacional y a la soberanía de la sede diplomática.



El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, afirmó que Ecuador incurrió en una falta grave al ingresar a la representación mexicana para detener al exvicepresidente Jorge Glas, quien había recibido asilo político por parte del Gobierno de México conforme a los tratados internacionales vigentes.



El funcionario explicó que el diferendo continúa en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde actualmente se desarrollan dos procedimientos: uno presentado por México por la irrupción en su embajada y otro promovido por Ecuador, relacionado con la decisión del Estado mexicano de conceder asilo a Glas.



Añadió que, tras los hechos ocurridos el 5 de abril de 2024, diversos gobiernos y organismos internacionales manifestaron su rechazo al ingreso de las fuerzas ecuatorianas a la sede diplomática mexicana, al considerar que se vulneró uno de los principios fundamentales que protegen la inviolabilidad de las embajadas.



Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que Ecuador deberá ofrecer un desagravio y reconocer la gravedad de los hechos como condición indispensable para avanzar hacia una eventual normalización de las relaciones diplomáticas.



La mandataria señaló que no es posible dejar atrás un hecho de esa magnitud sin que exista una reparación, al recordar que durante el operativo también se agredió a personal diplomático mexicano. En ese sentido, sostuvo que mientras no haya un reconocimiento de la responsabilidad y una reparación del daño, será difícil retomar el diálogo entre ambos países.