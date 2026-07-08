Mantiene México su postura ante Ecuador y exige desagravio para restablecer relaciones: SRE

Reiteró que no reanudará relaciones diplomáticas mientras no exista un reconocimiento y una reparación por la irrupción en la Embajada mexicana en Quito.

El Gobierno de México reiteró que no mantiene ningún canal de comunicación con Ecuador y descartó un restablecimiento de las relaciones diplomáticas en el corto plazo, al sostener que la irrupción de fuerzas de seguridad ecuatorianas en la Embajada de México en Quito representó una violación al derecho internacional y a la soberanía de la sede diplomática.

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, afirmó que Ecuador incurrió en una falta grave al ingresar a la representación mexicana para detener al exvicepresidente Jorge Glas, quien había recibido asilo político por parte del Gobierno de México conforme a los tratados internacionales vigentes.

El funcionario explicó que el diferendo continúa en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde actualmente se desarrollan dos procedimientos: uno presentado por México por la irrupción en su embajada y otro promovido por Ecuador, relacionado con la decisión del Estado mexicano de conceder asilo a Glas.

Añadió que, tras los hechos ocurridos el 5 de abril de 2024, diversos gobiernos y organismos internacionales manifestaron su rechazo al ingreso de las fuerzas ecuatorianas a la sede diplomática mexicana, al considerar que se vulneró uno de los principios fundamentales que protegen la inviolabilidad de las embajadas.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que Ecuador deberá ofrecer un desagravio y reconocer la gravedad de los hechos como condición indispensable para avanzar hacia una eventual normalización de las relaciones diplomáticas.

La mandataria señaló que no es posible dejar atrás un hecho de esa magnitud sin que exista una reparación, al recordar que durante el operativo también se agredió a personal diplomático mexicano. En ese sentido, sostuvo que mientras no haya un reconocimiento de la responsabilidad y una reparación del daño, será difícil retomar el diálogo entre ambos países.

Reciente:

Más de :

Destacadas:

SHEINBAUM EXIGE CLARIDAD EN OPERACIÓN DEL FBI EN MÉXICO Y SOLICITA SU INVESTIGACIÓN

8 julio, 2026
Destacado, Nacional, Portada

Tanto la FGR como la SRE solicitarán toda la información de la operación donde se capturó a “El Mayo” en territorio mexicano. …

Homicidios caen 44% en Sinaloa gracias a la Estrategia de Seguridad: García Harfuch

8 julio, 2026
Destacado, Nacional, Portada

Los operativos federales han permitido decomisar droga, armas de fuego y destruir laboratorios clandestinos. El Gobierno de México informó que la Estrategia …

Se fortalecerá la industria automotriz en México con inversión superior a 500 mdd: Ebrard

8 julio, 2026
Destacado, Nacional

Señaló además que el ajuste en la producción de Toyota será gradual, sin afectaciones inmediatas para la industria nacional. La Secretaría de …

Agua y Drenaje presenta plan integral para mejorar el servicio en García, Nuevo León

8 julio, 2026
Destacado, Nacional

La estrategia contempla nuevas obras hidráulicas, tecnología, monitoreo permanente para garantizar el suministro. Con el objetivo de fortalecer el suministro de agua …

Clara Brugada entrega modernización histórica de la Línea 2

8 julio, 2026
CDMX, Destacado

Con una inversión de 2200 millones de pesos, fueron renovadas 16 estaciones y sistemas estratégicos. La Ciudad de México dio un nuevo …

Tabe lanza operativo con 350 funcionarios para reparar calles de Miguel Hidalgo

8 julio, 2026
CDMX, Destacado

El programa Antibaches MH 2026 contempla atender 1750 daños viales, repavimentar 50 calles, destinando 40 mdp para mejorar la movilidad. El alcalde …

Delfina Gómez fortalece trabajo entre los tres órdenes de Gobierno para consolidar la paz en Edoméx

8 julio, 2026
Destacado, Edomex, Portada

Se aprobó el Programa Estatal de Seguridad y se refrendó el trabajo conjunto para fortalecer la prevención del delito y la tranquilidad …

Horacio Duarte destacó el trabajo del C5 en seguridad, así como el uso de agentes robóticos

8 julio, 2026
Destacado, Edomex, Portada

Destacó que las nuevas herramientas tecnológicas permiten mejorar la capacidad de respuesta en materia de seguridad. El Gobierno del Estado de México …

Agiliza GEM apertura de negocios con acompañamiento en regulación sanitaria

8 julio, 2026
Destacado, Edomex

El acuerdo busca fortalecer la cultura sanitaria, brindar certeza jurídica a las empresas y mantener el programa “Cero Multas”. El Gobierno del …

UAEMéx alerta sobre la importancia de conservar el suelo

8 julio, 2026
Destacado, Edomex

Especialista universitario advierte que la degradación de este recurso amenaza la biodiversidad, disponibilidad de agua y la producción agrícola. La conservación del …

Inaugura Ricardo Moreno nuevo Centro de Atención Psicológica Casa Alef

8 julio, 2026
Destacado, Edomex

Este espacio en la delegación Sauces brindará terapias y atención especializada para niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad. El Presidente …

San Mateo Atenco fortalece coordinación en seguridad tras aprobación de Programa Estatal

8 julio, 2026
Destacado, Edomex

Ana Muñiz Neyra participó en la Sesión del Consejo Estatal de Seguridad Pública. La Presidenta Municipal de San Mateo Atenco y titular …

Vinculan a proceso a cinco personas por presunto despojo en Tecámac

8 julio, 2026
Destacado, Edomex, Justicia

Los acusados habrían ingresado sin autorización a un inmueble y fueron detenidos tras la denuncia del propietario. La Fiscalía General de Justicia …

Argentina sobrevive a Egipto y Suiza elimina a Colombia en una dramática tanda de penales

8 julio, 2026
Deportes, Destacado

La última jornada de los octavos de final regaló remontadas, tensión al límite y definiciones desde los once pasos. La Copa Mundial …

Elton John regresará a México para despedirse con dos conciertos históricos

8 julio, 2026
Destacado, Espectáculos

El legendario cantante británico volverá a la Ciudad de México después de 14 años con una gira que promete ser una emotiva …

GOBIERNOS DE MÉXICO Y DEL EDOMÉX ACELERAN OBRAS HIDRÁULICAS; CON UN 90% DE AVANCE: SHEINBAUM

7 julio, 2026
Destacado, Nacional, Portada

Las acciones para prevenir inundaciones en la Zona Oriente del Valle de México beneficiarán a habitantes de Nezahualcóyotl, La Paz e Iztapalapa. …

Inversión fija en México sufre un alza de 5.9% interanual

7 julio, 2026
Destacado, Nacional, Portada

El crecimiento estuvo impulsado por el sector de la construcción y la adquisición de maquinaria y equipo, de acuerdo con cifras del …

Roberto Velasco recibe al presidente suizo Guy Parmelin

7 julio, 2026
Destacado, Nacional

México y Suiza fortalecen diálogo económico ante nuevos retos comerciales internacionales El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, recibió al presidente de …

Guerrero impulsa espacios deportivos para fortalecer la comunidad

7 julio, 2026
Destacado, Nacional

Evelyn Salgado inauguró una cancha de futbol 11 en Chilpancingo como parte de un programa nacional para recuperar espacios públicos. La gobernadora …

CDMX reportó saldo blanco tras operativo mundialista: Clara Brugada

7 julio, 2026
CDMX, Destacado

Destacó la coordinación de 40 mil servidores públicos y aseguró que la capital demostró capacidad para organizar eventos internacionales de gran escala. …

Azcapotzalco y Alexia Putellas unen esfuerzos para impulsar el talento deportivo femenino

7 julio, 2026
CDMX, Destacado

La alcaldía firmó un acuerdo con Eleven Foundation para promover el desarrollo integral de niñas y adolescentes mediante futbol. La alcaldía Azcapotzalco …

Delfina Gómez y Gobierno de México dan seguimiento al Plan Integral para el Oriente del Edoméx

7 julio, 2026
Destacado, Edomex, Portada

Autoridades revisaron los avances de las 121 acciones estratégicas que buscan fortalecer la infraestructura, los servicios y el bienestar de más de …

Semov recibe reconocimiento internacional por modernización del transporte público

7 julio, 2026
Destacado, Edomex, Portada

La UITP distinguió el proyecto que busca transformar la movilidad de 10 millones de personas. El Gobierno del Estado de México, a …

Secti invita a participar en convocatoria y estudiar posgrados en Polonia

7 julio, 2026
Destacado, Edomex

La convocatoria contempla apoyos para maestrías y doctorados con cobertura de colegiatura, seguro médico, vivienda y gastos de traslado. El Gobierno del …

UAEMéx destaca al campo como motor de cultura, biodiversidad y desarrollo sostenible

7 julio, 2026
Destacado, Edomex

Investigador universitario llama a reconocer el papel de las comunidades rurales en la conservación de los recursos naturales y el patrimonio cultural. …

Toluca fortalece la atención integral y bienestar de las mujeres

7 julio, 2026
Destacado, Edomex

Se brindaron alrededor de 6780 servicios por el Instituto Municipal de la Mujer durante mayo y junio El presidente municipal de Toluca, …

Ana Muñiz entregó los uniformes a la delegación que participará en las Olimpiadas de Oro 2026

7 julio, 2026
Destacado, Edomex

El Gobierno Municipal y el DIF refrendan su compromiso con el bienestar, la inclusión y el desarrollo de las personas adultas mayores. …

Caen seis por presunto secuestro exprés y robo de camión de carga en Cuautitlán Izcalli

7 julio, 2026
Destacado, Edomex, Justicia

Aprehendieron a los probables responsables de privar de la libertad a dos personas para despojarlas de una unidad con mercancía. Elementos de …

¡México arrasa en Chile! Triatlón nacional conquista cinco medallas panamericanas

7 julio, 2026
Deportes, Destacado

La delegación mexicana brilló en el Campeonato de las Américas Antofagasta 2026 al sumar tres oros y dos platas, iniciando con fuerza …

Ernesto Laguardia es el primer confirmado de “La Casa de los Famosos México 4”

7 julio, 2026
Destacado, Espectáculos

El reconocido actor y conductor convivirá 24 horas bajo la mirada de las cámaras. La nueva temporada de “La Casa de los …

ERNESTINA GODOY FORTALECE COORDINACIÓN DE LA FGR CON FISCALÍAS DEL PAÍS

6 julio, 2026
Destacado, Nacional, Portada

La Fiscal General reafirmó que el compromiso es consolidar el trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno. Como parte de la …

Sheinbaum entrega viviendas en Michoacán; reafirma meta de 1.8 millones de hogares

6 julio, 2026
Destacado, Nacional, Portada

Destacó que el acceso a una vivienda digna forma parte de la transformación social del país; en Michoacán se construirán 82 mil …

Envía México ayuda humanitaria a Venezuela con dos buques de la Armada

6 julio, 2026
Destacado, Nacional

Víveres, insumos médicos y plantas potabilizadoras fueron enviados para apoyar a la población afectada por los recientes sismos. El Gobierno de México, …

Anuncia Mara Lezama nuevo hospital IMSS-Bienestar en José María Morelos

6 julio, 2026
Destacado, Nacional

Con una inversión superior a 85 millones de pesos, se colocó la primera piedra de una obra que sustituirá al hospital en …

Se reunieron más de 1.3 millones de personas para el México–Inglaterra en CDMX: Clara Brugada

6 julio, 2026
CDMX, Destacado

Desplegaron más de 40 mil servidores públicos para asegurar el orden y la seguridad en 56 puntos de transmisión. El partido entre …

Benito Juárez reúne a más de 5 mil asistentes en Fan Fest con saldo blanco

6 julio, 2026
CDMX, Destacado

La alcaldía destacó la participación ciudadana y la coordinación de Protección Civil y Blindar BJ360°. La explanada principal de la alcaldía Benito …

Estrategia de seguridad en Edoméx blinda el patrimonio de las familias frente a la extorsión

6 julio, 2026
Destacado, Edomex, Portada

Las acciones de inteligencia y de la Policía Cibernética evitaron la entrega de millones de pesos a grupos delictivos. Como parte de …

Invita GEM a prerregistrarse para ingresar a la universidad continúa abierta

6 julio, 2026
Destacado, Edomex, Portada

Las y los egresados de bachillerato podrán realizar su registro en instituciones públicas de educación superior a través del sistema SIPUES. Con …

Caravanas por la Justicia Social obtienen reconocimiento internacional por acercar servicios a la población

6 julio, 2026
Destacado, Edomex

La Organización de Regiones Unidas distinguió al Edoméx entre 79 iniciativas de diversos países por su modelo innovador de atención ciudadana en …

UAEMéx impulsa la prevención como eje clave contra enfermedades zoonóticas

6 julio, 2026
Destacado, Edomex

Especialistas de la UAEMéx destacan la importancia de la medicina preventiva y la tenencia responsable de mascotas. La Universidad Autónoma del Estado …

El Informante México ® 2026. Todos los Derechos Reservados.

Política de privacidad.

Directorio.

El Informante México ® 2026. Todos los Derechos Reservados.

Política de privacidad.

Directorio.

Política de privacidad.

Directorio.

El Informante México ® 2026. Todos los Derechos Reservados.