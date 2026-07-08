Metepec fortalece su planeación y movilidad con trabajo coordinado: Fernando Flores

El presidente encabezó reuniones de trabajo para dar seguimiento a proyectos estratégicos y mantener una administración con orden, planeación y resultados.

El Presidente Municipal, Fernando Flores Fernández, participó en la Sesión Ordinaria de la Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal y en la 4.ª Sesión Ordinaria del Comité Municipal de Movilidad, donde se analizaron acciones encaminadas a fortalecer el crecimiento ordenado y la movilidad en el municipio.



El alcalde destacó la importancia de mantener la coordinación entre las distintas áreas del Gobierno municipal para tomar decisiones que respondan a las necesidades de la ciudadanía y permitan consolidar a Metepec como una ciudad con mejor organización y funcionamiento.



Asimismo, Flores Fernández encabezó una reunión de gabinete para revisar avances de proyectos y dar seguimiento a los planes de trabajo de la administración, con el objetivo de garantizar la continuidad de las acciones en beneficio de las y los metepequenses.



El Gobierno municipal refrendó su compromiso de impulsar políticas públicas basadas en la planeación, el orden y la coordinación institucional para seguir construyendo un Metepec con rumbo y mejores servicios para su población.