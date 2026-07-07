Roberto Velasco recibe al presidente suizo Guy Parmelin

México y Suiza fortalecen diálogo económico ante nuevos retos comerciales internacionales

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, recibió al presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, durante su visita oficial a México, previo al encuentro que sostendrá con la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la relación económica y comercial entre ambas naciones.



La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la visita del mandatario suizo tiene como objetivo profundizar la cooperación bilateral, en un contexto marcado por la búsqueda de nuevos acuerdos comerciales y el fortalecimiento de los vínculos de México con socios internacionales.



El encuentro ocurre luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara la próxima reunión con Parmelin y destacara el interés de distintos países por ampliar sus inversiones en México, particularmente de naciones de Europa y Asia.



México mantiene actualmente una estrategia de diversificación comercial, impulsada también por la actualización del acuerdo con la Unión Europea, firmado recientemente para ampliar la cooperación política, económica y comercial después de más de 25 años de relación bajo el convenio original.



La visita del presidente suizo se desarrolla en un escenario de ajustes en la política comercial de América del Norte, luego de que Estados Unidos planteara una revisión del T-MEC, generando nuevos desafíos para México, Estados Unidos y Canadá.



Ante este panorama, el Gobierno de México busca fortalecer alianzas con otros mercados internacionales y promover mayores oportunidades de inversión y colaboración económica.