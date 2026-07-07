Metepec impulsa el desarrollo económico con inversión, empleos y capacitación

Durante junio se generaron 750 empleos mediante nuevas licencias y permisos.

El Ayuntamiento de Metepec continúa fortaleciendo el desarrollo económico del municipio mediante acciones que impulsan la inversión, la generación de empleos y el crecimiento de los negocios locales.



Durante junio de 2026, el gobierno municipal otorgó 69 nuevas licencias de funcionamiento, que permitieron la creación de 205 empleos, además de realizar 251 renovaciones y refrendos. Asimismo, se expidieron 146 permisos provisionales, con los que se generaron 545 nuevos empleos, además de concretarse 19 renovaciones.



Como parte de la estrategia para fortalecer al sector emprendedor, la Escuela de Negocios de Metepec llevó a cabo la mentoría “Redes Sociales para el Emprendimiento”, dirigida a emprendedoras y emprendedores interesados en potenciar sus proyectos mediante el uso de herramientas digitales y estrategias de comunicación.



Con estas acciones, el Ayuntamiento de Metepec reafirma su compromiso de crear un entorno favorable para la inversión, impulsar el talento local y generar más oportunidades de desarrollo para las familias del municipio.