IEEM abre capacitación para integrar vocalías rumbo al Proceso Electoral 2026-2027

Ciudadanía interesada en participar podrá actualizar sus conocimientos mediante un curso virtual.

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) invitó a las y los mexiquenses a participar en el Curso de actualización para la ciudadanía interesada en ocupar una vocalía en los órganos desconcentrados del IEEM para el Proceso Electoral Local 2026-2027.



La capacitación está dirigida tanto a personas que ya han colaborado como vocales en procesos electorales anteriores, como a quienes buscan integrarse por primera vez a las actividades de organización electoral.



A través de este curso, las y los participantes fortalecerán sus conocimientos sobre las funciones y responsabilidades de las vocalías, cuya labor será fundamental en tareas previas, durante y posteriores a la jornada electoral, como el apoyo en la instalación de casillas, recepción de materiales electorales y seguimiento de los cómputos correspondientes.



La acreditación del curso podrá ser considerada dentro del procedimiento de selección para integrar las Juntas Municipales y Distritales del IEEM, conforme a lo establecido en la convocatoria.



Las personas interesadas deberán contar con folio de registro, credencial para votar vigente con domicilio en el Estado de México y comprobante de licenciatura concluida. El registro estará disponible hasta el 26 de agosto de 2026 a las 15:00 horas.



El curso se desarrolla de manera virtual e independiente mediante la plataforma del IEEM, permitiendo que cada participante administre sus tiempos para concluirlo.