El líder perredista, Jesús Zambrano, acusó que la consulta popular es “una falsa” que busca distraer a la población.

El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, invitó a la ciudadanía a no salir mañana a votar en la consulta popular, pues la calificó como un acto de «farsa». “La llamada consulta popular es una farsa, una más de las que ya estamos acostumbrados a padecer. La ciudadanía no se merece que la engañen. Estamos viviendo una crisis económica, social y de salud catastrófica, y el presidente Andrés Manuel López Obrador se empeña en sus obsesiones y caprichos. Necesita tantear terreno para su próxima consulta del 2022, para pretender prorrogar su mandata un sexenio más”, aseveró.

Asimismo, el perredista mencionó que López Obrador es un “demagogo” que invita a la población a votar, cuando él mismo señaló que no votará. “Además (el Presidente) dice que si la consulta popular no tiene el 40 por ciento de participación será culpa del Instituto nacional Electoral (INE) y de sus adversarios. La realidad es que la población está más preocupada por conseguir un trabajo, darle sustento a su familia y conseguir medicamentos para sus familiares enfermos. En su mayoría, claramente no está pensando en salir a votar para dizque para enjuiciar a los ex presidentes”, señaló. Recordó que, de acuerdo con el INE, la consulta costará más de 528 millones de pesos y se requiere una participación de al menos 40 por ciento del listado nominal de electores, es decir 38 millones de mexicanos.