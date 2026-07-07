Rehabilita gobierno de Toluca la calle 25 de enero en Jicaltepec Autopan

El gobierno de Ricardo Moreno rehabilita la vialidad que sirvió como ruta alterna a la calle Guadalupe Victoria

Como parte de los proyectos de infraestructura vial de la presente administración, el Gobierno municipal que preside el alcalde Ricardo Moreno, lleva a cabo trabajos de rehabilitación de la calle 25 de enero, utilizada como vía alterna de la calle Guadalupe Victoria en la subdelegación de Jicaltepec Autopan, la cual se encontraba en proceso de mejora.



A través de la Dirección de Obras Públicas de Toluca, brigadas de trabajadores ejecutan las acciones de nivelado y la mejora de la carpeta asfáltica a fin de que pueda ser ocupada por los automovilistas como una segunda alterntativa para el desfogue de estudiantes, comerciantes, amas de casa y trabajadores que todos los días deben desplazarse hacia sus centros de actividad



Los trabajos abarcan la superficie total, afectada por el constante flujo de camiones pesados, transporte de pasajeros y automovilistas, además de verse dañada por las recientes lluvias en la zona.



Ante esta situación, las cuadrillas municipales realizaron trabajos de rastreo y fresado para retirar el lodo y dejar la vialidad completamente transitable, y dar movilidad a la zona.