Delfina Gómez fortalece trabajo entre los tres órdenes de Gobierno para consolidar la paz en Edoméx

Se aprobó el Programa Estatal de Seguridad y se refrendó el trabajo conjunto para fortalecer la prevención del delito y la tranquilidad de las familias mexiquenses.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezó la Décima Sexta Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, donde reiteró el compromiso de fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno para consolidar la paz, mejorar la prevención del delito y garantizar la seguridad de las familias mexiquenses.



Durante la sesión, la mandataria estatal hizo un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales a cumplir con las responsabilidades que les corresponden por ley, privilegiando el trabajo coordinado y la presencia permanente en el territorio como elementos fundamentales para atender los retos en materia de seguridad.



“Cuando trabajamos coordinados y respetando nuestras competencias, quienes ganan son las familias mexiquenses”, afirmó Delfina Gómez, al exhortar a las y los presidentes municipales a participar de manera constante y personal en las Mesas de Paz, además de fortalecer la presencia de las corporaciones policiales en colonias, barrios y comunidades para mejorar la capacidad de respuesta y prevenir la comisión de delitos.



La gobernadora destacó que la seguridad se construye mediante acciones permanentes, intercambio de información, coordinación institucional y decisiones oportunas, por lo que subrayó la importancia de mantener una estrategia conjunta entre las autoridades de los distintos niveles de gobierno.



En representación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la secretaria ejecutiva, Marcela Figueroa Franco, reconoció al Estado de México como un referente nacional en la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al señalar que la entidad ha alineado sus acciones a los cuatro ejes de la estrategia: atención a las causas, fortalecimiento de las instituciones de seguridad, inteligencia e investigación, y coordinación interinstitucional.



Asimismo, destacó que entre octubre de 2024 y junio de 2026 el Estado de México registró una reducción del 58 por ciento en los homicidios dolosos, cifra superior a la disminución observada a nivel nacional, resultado que atribuyó al trabajo coordinado entre autoridades y a operativos como la Operación Enjambre.



Por su parte, el secretario de Seguridad estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, señaló que el Consejo Estatal de Seguridad Pública representa un espacio estratégico para evaluar las necesidades de cada región y definir acciones conjuntas en materia de prevención del delito, procuración de justicia y protección ciudadana.



Durante la sesión también fue aprobado el Programa Estatal de Seguridad, la convocatoria para integrar el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y los acuerdos que serán publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México. Además, fueron designados los presidentes municipales de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, y de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, como representantes de la entidad ante la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal.