Zacatecas acelera su transformación con inversión histórica de 7200 mdp

Se destinarán para rehabilitar más de 3500 kilómetros de vialidades y fortalecer la movilidad, seguridad y desarrollo económico del estado.

Con una inversión histórica en infraestructura vial, el Gobierno de Zacatecas impulsa el Plan Estatal de Rescate Carretero, mediante el cual, al cierre de 2026, se habrán atendido más de 3500 kilómetros de carreteras estatales, con recursos acumulados por 7200 millones de pesos.



El gobernador David Monreal Ávila destacó que la rehabilitación de caminos representa una estrategia integral para mejorar la movilidad, fortalecer la seguridad vial, impulsar la actividad económica y elevar la calidad de vida de las familias zacatecanas.



El mandatario estatal señaló que contar con una red carretera moderna permite reducir tiempos de traslado, disminuir accidentes, facilitar el acceso a servicios de salud, educación y comercio, además de generar mejores condiciones para la llegada de nuevas inversiones.



La secretaria de Obras Públicas, Mildret Karla Montes Incháurregui, informó que al inicio de la administración más del 90 por ciento de la red carretera estatal presentaba condiciones deficientes, por lo que se estableció como prioridad recuperar la infraestructura que durante años representó uno de los principales retos para la entidad.



Explicó que el programa contempla la intervención de 153 tramos carreteros, la colocación de nueva carpeta asfáltica en más de 660 kilómetros, trabajos de conservación en 492 kilómetros, modernización de caminos rurales y la pavimentación de más de mil calles en 34 municipios.



La funcionaria resaltó que la inversión destinada al rescate carretero representa un crecimiento sin precedente, al comparar los 1300 millones de pesos ejercidos durante el periodo 2017-2021 con los 7200 millones que habrá aplicado la actual administración al cierre de 2026, cifra superior en más de cinco veces.



Destacó que municipios como Zacatecas, Fresnillo y Guadalupe concluirán el año con la totalidad de su red carretera estatal rehabilitada, mientras continúan proyectos estratégicos como la modernización de la carretera estatal 118, los pasos superiores vehiculares de El Orito y Hacienda Nueva, así como el libramiento Calera-Enrique Estrada-Fresnillo.