Frida Kahlo recibe al mundo en el AIFA, llevando su legado a visitantes nacionales e internacionales

Se develó una imagen monumental de la artista mexicana en la terminal aérea para promover la ruta cultural de Frida Kahlo.

El rostro de Frida Kahlo se convirtió en la nueva bienvenida para quienes llegan a la Ciudad de México a través del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), donde la Secretaría de Turismo capitalina develó una imagen monumental de la artista mexicana como símbolo de identidad, cultura y promoción turística.



La instalación, realizada en el marco del natalicio de Frida Kahlo, busca invitar a visitantes nacionales e internacionales a descubrir la historia, los espacios y el legado que la pintora construyó en la capital del país, ciudad donde nació, vivió y desarrolló gran parte de su obra.



Durante la ceremonia de inauguración, la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto Guerrero, destacó que esta imagen se convertirá en un punto de encuentro y fotografía obligada para quienes arriben a la terminal aérea, además de representar una puerta simbólica hacia la riqueza cultural de la capital.



“Frida Kahlo es chilanga porque aquí construyó su universo creativo, su historia y su identidad”, señaló la funcionaria, al resaltar que la Ciudad de México mantiene una de las ofertas culturales más importantes del mundo, con museos, barrios históricos, arte, música y tradiciones.



Frausto Guerrero destacó que el AIFA se consolida como una de las principales puertas de entrada hacia la capital, especialmente con la operación del Tren Felipe Ángeles, que conecta esta terminal con Buenavista en aproximadamente 45 minutos, ofreciendo una alternativa rápida y accesible para visitantes.



La funcionaria recordó que los espacios de llegada a la ciudad, como los aeropuertos, representan una oportunidad para mostrar la hospitalidad y riqueza cultural de México, por lo que también se han impulsado acciones como presentaciones de mariachi en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.



La Secretaría de Turismo señaló que la ruta de Frida Kahlo en la capital incluye lugares emblemáticos como la Casa Azul en Coyoacán, el Museo Anahuacalli, el Museo Dolores Olmedo en Xochimilco y la Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, sitios donde permanece viva la memoria de la artista.