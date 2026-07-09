Treinta estudiantes mexiquenses recibieron apoyos para representar a México en competencias internacionales de matemáticas y deporte.

El Gobierno del Estado de México entregó 30 Becas para el Bienestar por la Permanencia Académica a estudiantes destacados, con el propósito de reconocer su esfuerzo y contribuir a que continúen su desarrollo académico y deportivo.



El secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Miguel Ángel Hernández Espejel, destacó que estos apoyos reflejan el compromiso de la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez con una educación que reconoce el mérito y amplía las oportunidades para las y los jóvenes mexiquenses.



Del total de beneficiarios, 27 estudiantes viajarán a Asia para representar a México en la Olimpiada de Matemáticas de Singapur y las Escuelas Asiáticas (SASMO). Además, una estudiante participará en el Evento Selectivo Nacional de Esgrima rumbo a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026; otro alumno competirá en el Campeonato Mundial Juvenil de Escalada, en Italia, y un joven más recibió el apoyo para dar continuidad a su formación profesional.



Las Becas para el Bienestar por la Permanencia Académica forman parte de la estrategia estatal para fortalecer las trayectorias educativas, reconocer el talento y garantizar que ningún estudiante vea limitado su desarrollo por falta de oportunidades.