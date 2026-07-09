Isaac Montoya entregó en Naucalpan más de 700 pares de lentes gratuitos

El programa “Impulsando Tu Salud” suma más de 4 mil apoyos visuales y miles de atenciones médicas.

El Gobierno de Ciudad Naucalpan, encabezado por el presidente municipal Isaac Montoya Márquez, realizó la entrega de más de 700 pares de lentes gratuitos como parte del programa “Impulsando Tu Salud”, una estrategia del Sistema Municipal DIF Naucalpan para acercar servicios médicos y apoyos funcionales a quienes más lo necesitan.



Durante la jornada, la Presidenta Honoraria del DIF Municipal, Adriana G. Escobar, acompañada por la senadora de la República, Yeidckol Polevnsky, y autoridades del organismo asistencial, destacó que este programa busca garantizar el acceso a servicios de salud dignos y fortalecer la prevención entre las familias naucalpenses.



Con esta entrega, “Impulsando Tu Salud” suma más de 4 mil lentes otorgados, además de registrar 10 mil 700 personas afiliadas y más de 15 mil 500 atenciones médicas, incluyendo consultas, estudios especializados, medicamentos y diversos servicios gratuitos.



El alcalde Isaac Montoya señaló que estas acciones forman parte del compromiso de su administración para ampliar los derechos sociales y acercar beneficios directamente a las comunidades, mediante caravanas de salud que recorren distintas zonas del municipio.



Asimismo, reconoció el respaldo de la senadora Yeidckol Polevnsky y destacó la importancia de continuar fortaleciendo programas que permitan mejorar la calidad de vida de las y los naucalpenses.



El gobierno de Naucalpan refrendó que continuará impulsando acciones en materia de salud, prevención y atención médica, además de ampliar los servicios de la Clínica de Especialidades Médicas para brindar una atención cercana, digna y de calidad a las familias de Naucalpan.