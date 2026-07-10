FGR Y SCJN FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA FORTALECER LA PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

Ernestina Godoy y Hugo Aguilar señalan que se impulsará la capacitación, formación jurídica y proyectos conjuntos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Fiscalía General de la República (FGR) firmaron un convenio de colaboración orientado a fortalecer el sistema de justicia penal en México mediante acciones de capacitación, intercambio de conocimientos y desarrollo de proyectos conjuntos.



Durante el acto, el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, destacó que la autonomía institucional no debe entenderse como aislamiento, sino como una oportunidad para coordinar esfuerzos entre las autoridades encargadas de impartir y procurar justicia.



Señaló que, a 18 años de la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, la Suprema Corte inició una evaluación de su funcionamiento con el objetivo de identificar áreas de mejora y aprovechar la experiencia acumulada en materia de procuración e impartición de justicia.



Por su parte, la titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, afirmó que la justicia comienza desde la formación de las personas servidoras públicas y resaltó que la colaboración entre instituciones no vulnera la autonomía constitucional, sino que permite enfrentar de mejor manera los nuevos retos derivados de la evolución de la criminalidad.



“El fortalecimiento de las instituciones no se logra aislándose, sino mediante el diálogo, la capacitación y el intercambio de conocimientos”, destacó la fiscal general.



El titular del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Néstor Vargas Solano, explicó que el acuerdo, en el que también participa el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), contempla acciones de formación, actualización jurídica, investigación y desarrollo de proyectos técnicos en materia penal.



Con este convenio, las instituciones buscan consolidar una justicia más preparada, cercana a la sociedad y con mejores herramientas para atender los desafíos del país, bajo principios de independencia y coordinación institucional.