Ricardo Moreno presenta programa “Toluca se pone en Ritmo”

El certamen recorrerá cinco regiones del municipio y premiará a las tres mejores parejas con una bolsa total de 150 mil pesos.



El Gobierno Municipal de Toluca y el Sistema DIF Municipal presentaron el concurso de baile “Toluca se pone en Ritmo”, una iniciativa dirigida a personas adultas mayores que busca fomentar el envejecimiento activo, la convivencia y la inclusión social mediante actividades recreativas y culturales.



El presidente municipal, Ricardo Moreno Bastida, destacó que brindar espacios para la activación física y emocional de este sector de la población forma parte de las acciones prioritarias de la administración, al fortalecer su bienestar y participación en la vida comunitaria.



Por su parte, la presidenta del DIF Toluca, Rocío Pegueros, explicó que la convocatoria está dirigida a parejas de conformación libre —esposos, amigos, familiares, vecinos o novios— cuyos integrantes tengan 60 años o más y residan en el municipio. Los participantes podrán competir en géneros como danzón, cumbia, folclor y rock and roll.



Las inscripciones se realizarán del 27 al 31 de julio, mientras que las audiciones se llevarán a cabo del 3 al 7 de agosto en San Andrés Cuexcontitlán, Los Sauces, Alameda Central, Seminario y Capultitlán. La gran final se celebrará el 31 de agosto en el Teatro Morelos.



El concurso otorgará premios de 75 mil, 50 mil y 25 mil pesos para el primero, segundo y tercer lugar, respectivamente. Además, la pareja ganadora será invitada a participar en un Viernes Jubiloso durante la Feria y Festival del Alfeñique, como reconocimiento a su talento y entusiasmo.