Ana Muñiz abandera a delegación que participará en las Olimpiadas de Oro Estatales 2026

La delegación representará a San Mateo Atenco en la justa organizada por el DIF Edoméx.

La presidenta municipal, Ana Muñiz Neyra, acompañada por el presidente honorario del Sistema Municipal DIF, Óscar Muñiz Mayén, presentó y dio el respaldo a la delegación de personas adultas mayores de las Casas de Día del DIF San Mateo Atenco que participa en las Olimpiadas de Oro Estatales 2026, organizadas por el DIF Estado de México.



Durante el encuentro, la alcaldesa reconoció el entusiasmo, la disciplina y el compromiso de las y los participantes, al destacar que su participación es un ejemplo de que la edad no es un límite para mantenerse activos, competir y disfrutar nuevas experiencias.



Ana Muñiz expresó su confianza en que la delegación obtendrá destacados resultados, pero, sobre todo, vivirá una experiencia enriquecedora que fortalezca la convivencia, el bienestar y el orgullo de representar a San Mateo Atenco.



En el marco del evento, la presidenta municipal saludó a la directora general del DIF Estado de México, Karina Labastida Sotelo, con quien reiteró el compromiso de continuar impulsando acciones que promuevan el desarrollo integral y la participación activa de las personas adultas mayores.



Con estas acciones, el Gobierno de San Mateo Atenco refrenda su compromiso de generar espacios que fomenten la inclusión, el deporte y una mejor calidad de vida para este sector de la población.