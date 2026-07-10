Edoméx refuerza blindaje sanitario en aeropuertos: Secretaría de Salud

El operativo de salud mantiene acciones preventivas para turistas y visitantes en el AIFA y el Aeropuerto Internacional de Toluca.

A casi un mes de la puesta en marcha del Blindaje Sanitario por la justa deportiva internacional, el Gobierno del Estado de México ha brindado 22 mil 718 atenciones gratuitas a turistas nacionales y extranjeros, mediante acciones de prevención y vigilancia epidemiológica.



El operativo, implementado por la Secretaría de Salud estatal, incluye aplicación de vacunas, pruebas de tamizaje, consultas médicas, atención en salud reproductiva, asesorías emocionales y detección de riesgos sanitarios, como parte del Comando Operativo de Seguridad en Salud.



Los servicios se han desplegado en destinos turísticos de municipios como Toluca, Metepec, Valle de Bravo, Malinalco, Ixtapan de la Sal, Teotihuacán y Tepotzotlán, entre otros puntos con mayor afluencia de visitantes.



Entre las acciones realizadas destacan 8 mil 21 atenciones en salud reproductiva, 4 mil 198 pruebas para detectar VIH, sífilis y hepatitis C, 2 mil 530 aplicaciones de vacunas, así como consultas por enfermedades respiratorias y digestivas.



La Secretaría de Salud informó que el operativo continuará activo en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), donde operan equipos especializados, cámaras termográficas, personal médico, la Subdirección de Urgencias del Estado de México (SUEM) y la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (COPRISEM).



El Gobierno estatal destacó que estas acciones son resultado de la coordinación entre dependencias de salud, turismo y cultura para garantizar condiciones sanitarias seguras durante el desarrollo del evento internacional.