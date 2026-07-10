Abren convocatoria para el Segundo Congreso Internacional de Educación del Edoméx

Docentes, investigadores y estudiantes podrán participar en el encuentro que reunirá experiencias sobre innovación, inclusión y transformación educativa.

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), abrió la convocatoria para participar en el Segundo Congreso Internacional de Educación Estado de México, que se realizará del 19 al 21 de agosto de 2026.



Bajo el lema “La Nueva Escuela Mexicana en Acción: hacia una Comunidad Educativa Humanista y Pluriversal”, el encuentro se desarrollará en modalidad presencial y virtual, con sedes en Jilotepec, Atlautla, Ixtapan de la Sal y Huixquilucan.



El Congreso contempla conferencias magistrales, mesas de trabajo, talleres, paneles y actividades culturales, con el objetivo de promover el intercambio de conocimientos y fortalecer la formación continua de la comunidad educativa.



Las y los participantes podrán presentar ponencias relacionadas con temas como educación humanista, innovación docente, inclusión e interculturalidad, tecnología educativa, liderazgo pedagógico y transformación escolar.



La recepción de trabajos permanecerá abierta hasta el 30 de julio de 2026. Los proyectos deberán enviarse en formato PDF y cumplir con los lineamientos establecidos en la convocatoria.



El registro para ponentes y asistentes es gratuito y se encuentra disponible en el sitio oficial https://cie.edugem.gob.mx/, con cupo limitado para las sedes presenciales.



El Gobierno del Estado de México invitó a la comunidad educativa a sumarse a este encuentro internacional que busca impulsar nuevas prácticas de enseñanza y fortalecer una educación con enfoque humanista y social.