Sheinbaum llama a las familias mexicanas a sumarse al desarme nacional

En el país se han retirado de las calles más de 40 mil armas mediante el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”.

En el marco del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, convocó a las familias mexicanas a participar en el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, al destacar que la construcción de una sociedad más segura inicia desde los hogares y mediante la prevención de la violencia.



Durante el evento la mandataria federal informó que, al corte del 6 de julio, se han retirado de circulación casi 40 mil armas de fuego, de las cuales 11 mil 679 fueron entregadas de manera voluntaria mediante el programa de desarme y más de 28 mil fueron aseguradas en operativos realizados por el Gabinete de Seguridad.



Sheinbaum Pardo reiteró que el combate al tráfico ilegal de armas requiere de una responsabilidad compartida con Estados Unidos, al señalar que el 75 por ciento del armamento decomisado en México proviene de ese país. Asimismo, subrayó que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública también prioriza la atención a las causas de la violencia mediante la construcción de escuelas, espacios deportivos, programas sociales, actividades culturales y la generación de oportunidades para las juventudes.



Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, destacó que la suma de las armas entregadas voluntariamente y las decomisadas representa un avance importante para reducir los riesgos asociados a la violencia. En tanto, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que el programa ha permitido recolectar 6 mil 404 armas cortas, 3 mil 419 armas largas, mil 856 granadas y cerca de 700 mil cartuchos útiles.



Durante la ceremonia también se informó que la convocatoria “Desarmar, intervenir, reconstruir”, impulsada por la Secretaría de Cultura, transformará armas inutilizadas en obras artísticas que serán instaladas en Morelos, Michoacán y el Estado de México como símbolos de paz.