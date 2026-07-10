Paseo de la Reforma abre espacio para mascotas con jornada de bienestar y adopción

La iniciativa regresa con actividades de adopción responsable, atención veterinaria y reciclaje en la Glorieta del Ahuehuete.

La Ciudad de México volverá a convertirse en un punto de encuentro para tutores y animales de compañía con la segunda edición del programa “Deja tu Huella”, que se realizará este domingo 12 de julio en la Glorieta del Ahuehuete, como parte del paseo dominical de Paseo de la Reforma.



La iniciativa, impulsada por Ciudad Para las Mascotas (CPLM) de Mars Petcare, busca promover la convivencia responsable, el bienestar animal y la integración de las mascotas en los espacios públicos.



Durante la jornada, las y los asistentes podrán participar en actividades como “Paseo y Adopción”, donde tendrán la oportunidad de convivir con perros rescatados por el Centro de Transferencia Canina y conocer sus historias para fomentar adopciones responsables.



También se ofrecerá orientación veterinaria, recomendaciones de entrenamiento y educación nutricional mediante la actividad “Huella con Sentido”. Además, se realizará una campaña de acopio y reciclaje de empaques plásticos de alimento para mascotas, cuyos materiales contribuirán a apoyar refugios animales.



Las actividades estarán disponibles de 8:00 a 13:00 horas en la Glorieta del Ahuehuete y en la zona de la Glorieta de la Diana, fortaleciendo el uso del espacio público como un lugar de convivencia entre personas y animales de compañía.