Luis Mendoza destacó la trayectoria, compromiso y entrega de servidores públicos que concluyeron su vida laboral tras años de trabajo.

El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, reconoció a 207 trabajadoras y trabajadores que este año concluyen su etapa laboral dentro de la administración pública, tras dedicar décadas de esfuerzo, compromiso y vocación de servicio a las y los vecinos de la demarcación.



Durante el homenaje, el edil destacó que cada jubilación representa una historia de entrega y profesionalismo que contribuyó al desarrollo de la alcaldía. De este grupo, 203 personas se retiraron mediante el Programa de Retiro Nivel 19 y cuatro más por voluntad propia.



Mendoza señaló que algunas trayectorias superan los 50 años de servicio, como la de Genoveva Domínguez Tosca, quien concluye 57 años de labores en la alcaldía Benito Juárez y fue reconocida como ejemplo de dedicación al servicio público.



“Hoy honramos a mujeres y hombres que entregaron una parte importante de su vida para servir a los demás. Gracias por su esfuerzo y por dejar una huella en Benito Juárez”, expresó el alcalde.



La administración local refrendó su reconocimiento al personal jubilado y aseguró que la experiencia, trabajo y compromiso de estas generaciones forman parte de la historia de la demarcación, al tiempo que les deseó bienestar y éxito en esta nueva etapa.