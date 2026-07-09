Avanza modernización del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea: Ebrard

Destacó el respaldo del Parlamento Europeo para la entrada en vigor del nuevo Acuerdo Global, favoreciendo las exportaciones mexicanas.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que el Parlamento Europeo aprobó la modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea, un avance que permitirá acelerar la entrada en vigor del nuevo marco comercial, prevista para este mismo año.



Desde Washington D. C., donde participa en reuniones relacionadas con la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el funcionario calificó la decisión como una buena noticia para el país y señaló que el acuerdo fue impulsado tras la visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y las reuniones sostenidas con la presidenta Claudia Sheinbaum.



Ebrard afirmó que la modernización del tratado abrirá nuevas oportunidades para incrementar las exportaciones mexicanas, particularmente en los sectores agropecuario, automotriz, de autopartes y otras industrias estratégicas.



El nuevo Acuerdo Global sustituirá al vigente desde el año 2000 e incorporará disposiciones en materia de comercio, desarrollo sostenible, combate a la corrupción y cooperación institucional. Asimismo, permitirá eliminar la mayoría de los aranceles pendientes, fortalecer la protección de productos con indicación geográfica y ampliar el acceso de empresas europeas a los mercados de contratación pública en México.



Con este respaldo, la Unión Europea y México fortalecen su asociación estratégica en un contexto internacional que demanda una mayor cooperación económica y comercial, mientras continúan las negociaciones para la revisión del T-MEC.