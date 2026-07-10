RRANCA REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA ALFREDO DEL MAZO EN TOLUCA

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y el alcalde de Toluca, Ricardo Moreno, dieron el banderazo de inicio a la rehabilitación integral de la avenida Alfredo del Mazo, una de las vialidades más importantes de la capital mexiquense.

La obra contará con una inversión de 30 millones de pesos y contempla la intervención de 2.81 kilómetros, mediante trabajos de fresado, colocación de nueva carpeta asfáltica y señalamiento horizontal, en beneficio de más de 1.6 millones de personas y alrededor de 50 mil vehículos que circulan diariamente por esta vía.

Durante el arranque de los trabajos, Ricardo Moreno destacó que la coordinación entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento permitirá atender rezagos históricos en infraestructura vial y mejorar la movilidad para miles de familias.

Por su parte, la gobernadora Delfina Gómez señaló que esta obra forma parte de la estrategia “2026, Año de las Obras”, cuyo objetivo es fortalecer la infraestructura, impulsar la economía y mejorar la calidad de vida de la población.

Autoridades informaron que este proyecto se suma a otras acciones de modernización vial en el Valle de Toluca, como la rehabilitación de Tollocan, el puente peatonal de Ojo de Agua y trabajos de mantenimiento con el equipo “Diablo Dragón”.