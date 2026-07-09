FGR INVESTIGARÁ POSIBLES VIOLACIONES DE EUA EN LA DETENCIÓN DE “EL MAYO” ZAMBADA: ERNESTINA GODOY

Señala inconsistencias en la información entregada por autoridades estadounidenses y analiza posibles violaciones a la soberanía mexicana.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que realiza nuevas diligencias de investigación para esclarecer las circunstancias en torno a la detención de Ismael “N”, alias “El Mayo” Zambada, y determinar si existió participación de agencias extranjeras en una operación realizada en territorio mexicano.

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, señaló que durante las investigaciones se han detectado inconsistencias, información parcial e incluso datos presuntamente falsos proporcionados por autoridades de Estados Unidos sobre la aeronave utilizada para trasladar al capo mexicano y los detalles de su captura.

De acuerdo con la FGR, los hechos ocurrieron el 25 de julio de 2024, cuando Ismael “N” habría sido privado de la libertad en Sinaloa mediante una operación que posteriormente concluyó en Nuevo México, Estados Unidos, donde fue entregado a autoridades de ese país junto con Joaquín “N”.

La dependencia indicó que actualmente se analiza la posible relación entre diversos acontecimientos ocurridos en ese periodo, entre ellos el cambio de medida cautelar de Ovidio “N”, quien fue incorporado al programa de testigos protegidos estadounidense días antes de la captura de “El Mayo”.

La Fiscalía también hizo referencia a información difundida recientemente sobre una supuesta intervención del Buró Federal de Investigación (FBI), en la que se señala que la agencia estadounidense habría participado en el operativo de captura.

Según la institución mexicana, de confirmarse dicha versión, podrían configurarse posibles violaciones al derecho nacional e internacional, además de una afectación a la soberanía de México.

Como parte de las investigaciones, la FGR recordó que desde julio de 2024 abrió siete carpetas relacionadas con delitos como homicidio, secuestro, desaparición de personas, alteración de escena del crimen y posibles irregularidades en la procuración de justicia.

Hasta el momento, la dependencia ha realizado 153 entrevistas, mil 288 informes y 124 dictámenes periciales en distintas especialidades, además de diversas solicitudes de asistencia jurídica internacional.

Entre los avances de la investigación, la Fiscalía aseguró haber identificado el sitio donde presuntamente fue privado de la libertad Ismael “N”, así como el aeropuerto de origen y destino de la aeronave utilizada para su traslado. También informó que fue identificado el piloto y que se detectaron alteraciones en los medios de identificación del avión.

La FGR indicó que solicitó al gobierno estadounidense información adicional mediante mecanismos de cooperación internacional, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

La dependencia recordó que existen 32 investigaciones vigentes en México contra Ismael “N”, alias “El Mayo” Zambada, con órdenes de aprehensión relacionadas con diversos delitos.

Finalmente, la Fiscalía aseguró que continuará con las indagatorias bajo los principios de legalidad, objetividad y respeto a la soberanía nacional, y advirtió que, de acreditarse la participación de personas o instituciones extranjeras en los hechos investigados, podrían establecerse responsabilidades conforme a derecho.

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