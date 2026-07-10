“Sí al Desarme, Sí a la Paz” fortalece estrategia contra la violencia en CDMX: Brugada

Destacó la reducción histórica de homicidios en la capital y llamó a construir una cultura de paz desde las comunidades y las infancias.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el arranque de una nueva jornada del programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, donde resaltó que la construcción de la seguridad requiere atender las causas de la violencia, fortalecer el tejido social y generar oportunidades para niñas, niños y jóvenes.



Brugada señaló que cada arma retirada de las calles representa una vida que puede salvarse y una familia que puede evitar el impacto de la violencia. Informó que, mediante este programa, se han entregado mil 800 armas y 191 mil municiones en módulos instalados en distintos puntos de la Ciudad de México.



Destacó que más de 700 juguetes bélicos han sido intercambiados por juguetes educativos y que la estrategia continuará con el canje de armas por libros, con el objetivo de promover una cultura de paz desde la infancia.



Afirmó que las acciones de prevención y atención a las causas han contribuido a la disminución de los delitos. Señaló que la Ciudad de México registró en junio el menor número de homicidios de los últimos 15 años, incluso durante un periodo de alta afluencia turística por la Copa Mundial de la FIFA 2026.



Brugada Molina aseguró que su administración continuará impulsando programas como Territorios de Paz, Aldeas Juveniles, Caminos de Mujeres Libres y Seguras, así como el fortalecimiento de la policía de proximidad y espacios comunitarios como PILARES y UTOPÍAS.