Mara Lezama acelera mejoras en Aduana del Aeropuerto de Cancún para agilizar atención a viajeros

Supervisaron los procesos de inspección, equipaje e infraestructura logística del principal destino turístico de México.

La gobernadora Mara Lezama Espinosa y el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Héctor Alonso Romero Gutiérrez, realizaron una visita de supervisión al Aeropuerto Internacional de Cancún para revisar avances en la modernización de los procesos aduaneros y mejorar la atención a pasajeros.



Durante el recorrido se evaluaron las áreas de entrega de equipaje, filtros de revisión e inspección, con el objetivo de identificar oportunidades para reducir tiempos de espera y brindar un servicio más eficiente a los millones de viajeros que arriban a este destino turístico.



Las autoridades informaron que se contempla la adquisición de nuevos escáneres especializados y la incorporación de más personal operativo para reforzar las revisiones, mantener los estándares de seguridad y agilizar el flujo de pasajeros.



Asimismo, se dio seguimiento al proyecto del Recinto Fiscalizado del Sur de Quintana Roo, considerada una obra estratégica para fortalecer la infraestructura logística, aduanera y comercial del estado.