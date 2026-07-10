Más de 150 niñas y niños cambian juguetes bélicos por didácticos: SSEM

Las Jornadas de Paz y Desarme Voluntario impulsan la prevención de la violencia desde la infancia.

Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) participó en las Jornadas de Paz y Desarme Voluntario realizadas en el municipio de Atenco, donde más de 150 niñas y niños intercambiaron juguetes bélicos por materiales didácticos, con el propósito de promover valores de convivencia, respeto y resolución pacífica de conflictos desde la infancia.



La actividad se llevó a cabo en la Plaza Cívica del municipio, en el marco del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para impulsar acciones orientadas a reducir la circulación de armamento en manos de civiles y fortalecer la construcción de comunidades más seguras.



En representación del secretario de Seguridad estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, el director de la Policía Procesal, Nicolás Aguirre Bobadilla, acompañó al subsecretario de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Miguel Torruco Garza, quien destacó que el eje Atención a las Causas integra el trabajo de más de 53 dependencias federales que acercan cerca de 100 programas y acciones sociales a la población. Asimismo, anunció que en Atenco se proyecta la construcción de un centro comunitario México Imparable, donde las y los jóvenes podrán acceder gratuitamente a servicios médicos, psicológicos, culturales y deportivos.



Durante la jornada también se realizó el canje voluntario de armas de fuego por incentivos económicos, con el objetivo de retirar armamento de los hogares y prevenir accidentes o hechos de violencia. De manera paralela, la SSEM instaló módulos informativos de Mi Escuela Segura, Policía de Género y Prevención Social del Delito, además de exhibiciones de vehículos oficiales, binomios caninos, equipo táctico y actividades de educación vial para fortalecer la proximidad social entre las instituciones de seguridad y la ciudadanía.



Las autoridades informaron que, como parte de la primera etapa del Programa de Canje de Armas 2026 en el Estado de México, realizada en 19 municipios, se retiraron de circulación 340 armas de fuego, 449 granadas y 14 mil 59 cartuchos útiles, además del intercambio de mil 955 juguetes bélicos por opciones didácticas, resultados que contribuyen a la reducción de riesgos en los hogares y al fortalecimiento del tejido social.