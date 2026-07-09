INJUVE lanza convocatoria ALDEA Juvenil 2026-2 para impulsar el futuro de las juventudes

El programa ofrecerá formación integral y apoyos económicos de hasta 9582 pesos mensuales para jóvenes de 15 a 29 años.

El Instituto de la Juventud de la Ciudad de México (INJUVE) abrió la convocatoria ALDEA Juvenil 2026-2, dirigida a jóvenes de entre 15 y 29 años interesados en fortalecer su autonomía, desarrollar habilidades y construir un proyecto de vida.



La estrategia busca brindar herramientas de formación en áreas como empleabilidad, educación, cultura, deporte, trabajo comunitario y acompañamiento psicoemocional, mediante un proceso integral de capacitación durante un año.



Las personas seleccionadas podrán acceder a apoyos económicos de acuerdo con la modalidad de participación: 4 mil 500 pesos mensuales para jóvenes de 15 a 17 años, y hasta 9 mil 582.47 pesos mensuales para participantes de 18 a 29 años mediante el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.



El registro estará abierto del 8 al 10 de julio, de 10:00 a 14:00 horas, en las sedes ALDEA ubicadas en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Venustiano Carranza.



Entre los requisitos se encuentra residir en la Ciudad de México, cumplir con el rango de edad establecido, no estudiar en el sistema escolarizado y presentar la documentación solicitada en la convocatoria.



Durante el programa, las y los jóvenes desarrollarán 144 horas mensuales de actividades formativas orientadas a fortalecer sus capacidades personales, sociales y laborales, con alternativas para incorporarse al empleo, emprender, integrarse a proyectos comunitarios o continuar sus estudios.



El INJUVE señaló que ALDEA Juvenil forma parte de la estrategia Territorios de Paz e Igualdad, con la finalidad de generar oportunidades para las juventudes y contribuir a la prevención de las violencias.