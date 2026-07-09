Lerma fortalece proyectos de infraestructura con coordinación interinstitucional

El alcalde Miguel Ángel Ramírez Ponce supervisó acciones y dio seguimiento a iniciativas para impulsar el desarrollo del municipio.

El presidente municipal, Miguel Ángel Ramírez Ponce, encabezó una reunión de trabajo y recorrido de supervisión con representantes de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de México y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Zona Poniente, con el objetivo de dar seguimiento a proyectos de infraestructura en beneficio de la población.



Durante la jornada, autoridades municipales y representantes de las instituciones revisaron los avances y áreas de oportunidad de diversas acciones orientadas a fortalecer el desarrollo comunitario y mejorar las condiciones de vida de las familias lermenses.



El alcalde destacó la importancia del trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno e instituciones para consolidar proyectos que respondan a las necesidades del municipio.



Asimismo, reconoció la participación del Cabildo y de las áreas del Ayuntamiento en la construcción de acuerdos que permitan avanzar en las obras y acciones que se realizan en las distintas comunidades de Lerma.



Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de mantener una gestión cercana y coordinada para impulsar infraestructura que contribuya al bienestar y crecimiento de Lerma.