Toluca sustituirá 26 árboles en Paseo Colón para proteger a la población

Los ejemplares representan apenas el 1.3% del arbolado de la zona y su retiro responde a dictámenes técnicos y de Protección Civil.

El Gobierno Municipal de Toluca informó que sustituirá 26 árboles ubicados en Paseo Colón, luego de que estudios técnicos determinaron que representan un riesgo para peatones, automovilistas y habitantes de la zona.



El presidente municipal, Ricardo Moreno Bastida, precisó que los ejemplares a intervenir corresponden únicamente al 1.3% de los mil 920 árboles existentes en este corredor, por lo que la medida responde a criterios preventivos y de protección civil.



Los dictámenes fueron elaborados conforme a la Norma Técnica Estatal Ambiental y avalados por especialistas, así como por las áreas municipales de Medio Ambiente y Protección Civil. Del total de árboles evaluados, seis se encuentran muertos en pie y 20 presentan una inclinación severa, condiciones que incrementan el riesgo de colapso.



Como parte de la restauración del entorno, especialistas de la Facultad de Ciencias de la UAEMéx y de la Asociación Mexicana de Arboricultura propusieron la plantación de especies más adecuadas para el entorno urbano, entre ellas encino, roble, olmo, ahuehuete, árbol de las manitas, mora, tejocote, capulín y ciruelo.



Las autoridades municipales señalaron que la intervención busca prevenir accidentes y garantizar la seguridad de la población, al tiempo que permitirá fortalecer y renovar el arbolado de Paseo Colón con especies más resistentes a las condiciones ambientales de la zona.