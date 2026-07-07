Secti invita a participar en convocatoria y estudiar posgrados en Polonia

La convocatoria contempla apoyos para maestrías y doctorados con cobertura de colegiatura, seguro médico, vivienda y gastos de traslado.

El Gobierno del Estado de México abrió la convocatoria de becas internacionales para realizar estudios de maestría y doctorado en Polonia, como parte de las acciones para fortalecer la formación académica y científica de estudiantes mexiquenses.



A través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) y el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECyT), en colaboración con la Universidad de Gdansk, se ofrecerán apoyos que incluyen la exención total de colegiatura, ayuda para traslado, seguro médico, vivienda y acompañamiento para trámites de visado.



Las becas están dirigidas a programas de Ciencias Naturales y Exactas; Ingeniería y Tecnología; Humanidades y Ciencias Sociales; Medicina y Ciencias de la Salud, así como Ciencias Económico Administrativas.



El apoyo económico contempla hasta 26 mil pesos mensuales para estudios de maestría, por un periodo máximo de 24 meses, y hasta 28 mil pesos mensuales para doctorado, por un periodo de hasta 48 meses, de acuerdo con la duración del programa académico.



Entre los requisitos se encuentra residir en el Estado de México, contar con título de maestría o doctorado con antigüedad no mayor a seis años, tener promedio mínimo de 8 y no recibir otro apoyo académico económico.



La recepción de solicitudes permanecerá abierta hasta el 15 de julio, mientras que la evaluación se realizará del 16 de julio al 13 de agosto y los resultados serán publicados el 14 de agosto.



Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México impulsa la movilidad académica internacional y fortalece la formación de especialistas que contribuyan al desarrollo científico y tecnológico de la entidad.