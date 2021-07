Aun faltan 3 personas que están vinculados a proceso por abuso sexual de Ainara Suárez.

Hace unos días se informó sobre la detención de Axel ‘N’, presuntamente implicado en el abuso sexual de Ainara Suárez. La joven, quien también denunció a Yoseline Hoffman, youtuber que se encuentra privada de su libertad, reaccionó al arresto de su supuesto agresor y a la vinculación a proceso. A través de algunas historias en Instagram, Ainara Suárez habló con sus seguidores y expresó su sentir después de que Axel ‘N’, de 19 años, fuera detenido en el Aeropuerto de la Ciudad de México cuando estaba a punto de tomar un vuelo a Miami, Estados Unidos.

“Como seguro saben, el miércoles detuvieron a uno de mis agresores denunciado por violación equiparada y el día de hoy a la 1 (de la tarde) inició la audiencia para determinar si lo vinculaban o no a proceso”. Ainara Suárez también comentó sobre la audiencia que se realizó este 30 de julio en la que se determinó que su agresor fuera vinculado a proceso por el cargo que se le acusa.

“Afortunadamente lo vincularon, se queda en prisión preventiva como medida cautelar y la verdad estoy muy feliz por cómo están pasando las cosas, creo que todo está cayendo en su lugar”. Finalmente, la joven que fue violada hace tres años en una fiesta y cuyo video de su agresión se volviera viral después de que YosStop hablara del mismo, agradeció a las personas que la han apoyado durante este proceso.

“Todavía faltan tres y no vamos a parar hasta que todos realmente paguen y se haga justicia por lo que me hicieron. Quería agradecerles por todo el apoyo que me han dado, ha sido increíble”. Hasta el momento faltan todavía tres jóvenes en ser detenidos, ya que están involucrados en el abuso sexual que vivió Ainara Suárez.