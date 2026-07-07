Ana Muñiz entregó los uniformes a la delegación que participará en las Olimpiadas de Oro 2026

El Gobierno Municipal y el DIF refrendan su compromiso con el bienestar, la inclusión y el desarrollo de las personas adultas mayores.

La presidenta municipal de San Mateo Atenco, Ana Muñiz Neyra, acompañada por el presidente honorario del DIF Municipal, Oscar Muñiz Maynez, entregó los uniformes a las personas adultas mayores que representarán al municipio en las Olimpiadas de Oro 2026.



Durante el encuentro realizado en las instalaciones del DIF Municipal, la alcaldesa felicitó a las y los integrantes de la delegación, a quienes reconoció por su entusiasmo, disciplina y compromiso, además de desearles éxito en la justa deportiva, donde llevarán con orgullo el nombre de San Mateo Atenco.



La entrega de uniformes forma parte de las acciones que impulsa el Gobierno Municipal, en coordinación con el DIF, para promover el bienestar, la activación física y la participación de las personas adultas mayores en actividades que favorecen una vida saludable, activa y digna.



Con estas iniciativas, la administración municipal reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo programas que reconozcan la experiencia, el talento y la contribución de este sector de la población.