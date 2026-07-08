Edoméx amplía beneficios del reemplacamiento 2026 con entrega de placas a domicilio

Se invitó a los propietarios a aprovechar durante julio y agosto los estímulos fiscales y el servicio de entrega de láminas en su hogar o centro de trabajo.

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Finanzas, informó que más de 200 mil vehículos aún pueden incorporarse al Programa de Reemplacamiento 2026, por lo que exhortó a las y los propietarios con placas expedidas en 2021 o años anteriores a regularizar su situación y aprovechar los beneficios fiscales vigentes durante los meses de julio y agosto.



Como parte de las acciones para facilitar el cumplimiento de las obligaciones vehiculares, la dependencia amplió el servicio de entrega de placas a domicilio, lo que permitirá a un mayor número de contribuyentes recibir sus nuevas láminas en su hogar o centro de trabajo, evitando traslados a los Centros de Servicios Fiscales y agilizando el proceso.



El secretario de Finanzas, Óscar Flores Jiménez, destacó que esta medida busca acercar los servicios públicos a la ciudadanía y simplificar los trámites mediante procesos más rápidos, seguros y accesibles.



Entre los beneficios fiscales, quienes cuenten con placas expedidas en 2021 podrán obtener la condonación del 100 por ciento del Impuesto sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados (ISAVAU), siempre que hayan cubierto la tenencia 2025, además de la reducción total de multas y recargos relacionados con la tenencia y el refrendo correspondientes a 2024 y ejercicios anteriores.



Para los vehículos con placas de 2020 o años previos, el programa contempla la condonación del 100 por ciento de multas y recargos por tenencia y refrendo de 2023 y años anteriores, al cubrir únicamente las contribuciones correspondientes a 2024, 2025 y 2026, con la posibilidad de realizar el pago a meses sin intereses.



El trámite puede realizarse en línea con la modalidad de entrega de placas a domicilio en municipios y alcaldías del Valle de México, o de manera presencial en cualquiera de los Centros de Servicios Fiscales, previa cita. Las personas interesadas deberán presentar la documentación que acredite la propiedad del vehículo, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio y las placas anteriores o, en su caso, la constancia de extravío.



La Secretaría de Finanzas recordó que estos beneficios son temporales e invitó a la ciudadanía a consultar la vigencia de sus placas y realizar el trámite dentro del periodo establecido para aprovechar los estímulos fiscales y mantener su documentación vehicular en regla.