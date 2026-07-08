IEEM fortalece liderazgo de mujeres con herramientas para una democracia igualitaria

Promovió un curso sobre corresponsabilidad en los cuidados para reducir barreras que limitan la participación política femenina.

Con el objetivo de fortalecer el liderazgo y la participación política de las mujeres, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) impartió el curso virtual Herramientas para conciliar la vida pública, profesional y personal de las mujeres líderes, dirigido a integrantes de la Red de Mujeres Electas.



Durante la capacitación, la investigadora especialista en políticas de cuidados con perspectiva de género de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), Lourdes Jiménez Brito, destacó la importancia de transformar la organización social de los cuidados para avanzar hacia una democracia paritaria.



La Consejera Electoral Flor Angeli Vieyra Vázquez señaló que la distribución desigual de las tareas domésticas y de cuidado continúa siendo una de las principales barreras para que las mujeres accedan y permanezcan en espacios de toma de decisiones.



Asimismo, resaltó que el IEEM impulsa acciones orientadas a promover la igualdad sustantiva, eliminar estereotipos de género y generar condiciones que permitan a las mujeres ejercer liderazgos libres de violencia y con mayores oportunidades de desarrollo.



Durante su participación, Jiménez Brito explicó que la dificultad para equilibrar la vida personal, familiar y profesional responde a desigualdades estructurales, por lo que llamó a impulsar una responsabilidad compartida entre mujeres, hombres, instituciones, familias y sociedad.



El organismo electoral refrendó su compromiso de promover espacios de formación y reflexión que contribuyan a fortalecer la participación de las mujeres en la vida pública y consolidar una sociedad más justa e igualitaria.