Feria de las Flores de San Ángel celebra 169 años con cultura y tradición

La edición 2026 contará con más de 130 actividades culturales, 64 conciertos y la participación de Marruecos como país invitado.

La alcaldía Álvaro Obregón presentó la edición número 169 de la Feria de las Flores de San Ángel, una celebración que reunirá tradición, cultura y desarrollo económico con más de 130 actividades, 64 conciertos y la participación histórica de Marruecos como país invitado.



El alcalde Javier López Casarín destacó que esta festividad representa un espacio para fortalecer el tejido social, preservar las tradiciones de los pueblos originarios e impulsar la economía local de la demarcación.



Por primera vez desde su creación hace casi 170 años, la Feria contará con la participación de una nación invitada, lo que permitirá ampliar el intercambio cultural y proyectar a Álvaro Obregón como una alcaldía abierta a nuevas expresiones internacionales.



La edición 2026 reunirá a 84 floricultores provenientes principalmente de Santa Rosa Xochiac y San Bartolo Ameyalco, además de productores de otras zonas de la Ciudad de México. También participarán 27 productores transformadores con artículos derivados de la vocación agrícola de la región.



La oferta para visitantes incluirá gastronomía, artesanías, talleres culturales y actividades familiares, entre ellas grabado, papiroflexia, elaboración de instrumentos prehispánicos y proyectos enfocados en el cuidado de polinizadores.



Para garantizar la seguridad de las y los asistentes, la alcaldía implementará un operativo coordinado con cuerpos de seguridad y Protección Civil, con presencia permanente durante el montaje, desarrollo y cierre del evento.



Con esta edición, la Feria de las Flores de San Ángel refrenda su importancia como una de las celebraciones tradicionales más representativas de la Ciudad de México, fortaleciendo la identidad cultural y el desarrollo comunitario de Álvaro Obregón.