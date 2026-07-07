SEP entregará beca de transporte a más de 55 mil universitarios: Mario Delgado

El apoyo de 1900 pesos bimestrales forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que más de 55 mil estudiantes de Educación Superior en Michoacán serán beneficiados con la Beca Gertrudis Bocanegra, la cual otorgará un apoyo de mil 900 pesos bimestrales para cubrir gastos de transporte y contribuir a la permanencia escolar.



Durante la entrega de tarjetas del programa en el municipio de Pátzcuaro, en compañía de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la SEP señaló que esta acción forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, estrategia orientada a garantizar el derecho a la educación y atender una de las principales causas de deserción escolar: las dificultades económicas para trasladarse a los centros educativos.



Mario Delgado destacó que la beca busca fortalecer las oportunidades de las y los universitarios para concluir su formación profesional, al tiempo que refrenda el compromiso del Gobierno de México con una educación pública incluyente y de calidad.



Asimismo, informó que más de 305 mil estudiantes de educación primaria en la entidad recibirán la Beca de Apoyo para Útiles y Uniformes Rita Cetina, consistente en un apoyo anual de 2 mil 500 pesos para contribuir a la economía de las familias y fortalecer las condiciones de aprendizaje de niñas y niños.