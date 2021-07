PRD señala que es irresponsable gastar más de 500 mdp en consulta popular sin afán de justicia.

La diputada Verónica Juárez Piña consideró que el ejercicio no llevará a ningún lado y que el país tiene otros problemas por atender.

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados rechazó la consulta popular que se realizará mañana, al indicar que no busca justicia, sino manipular, engañar y desviar la atención de los problemas de la actual administración. “No es un ejercicio que busque realmente la participación ciudadana sobre las decisiones públicas, sino que tuerce los objetivos de la democracia participativa con afán político”, dijo la diputada Verónica Juárez Piña, coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados.

La diputada sostuvo esta consulta es “irresponsable” pues gastó más de 500 millones de pesos que “no llevará a ningún lado, cuando el país tiene problemas urgentes que atender, como el desabasto de medicamentos para niñas y niños con cáncer.” Además, señaló que sin importar el resultado, la consulta servirá de pretexto para que, de aquí a 2024 Andrés Manuel López Obrador monte una estrategia discursiva para influir en la elección presidencial en favor de Morena. “El fracaso se vislumbra por el poco interés de una sociedad que se percata del engaño. Ahora Morena y el Presidente buscan desacreditar al Instituto Nacional Electoral y proponen crear una Comisión de la Verdad, cuando lo que deberían hacer, si realmente tienen pruebas, es presentar las denuncias ante las instancias de procuración e impartición de justicia.” Juárez Piña indicó que difícilmente la consulta alcanzará el 40 por ciento del padrón, aproximadamente 37 millones de personas, para ser vinculante. “Las y los ciudadanos están más interesados en que el gobierno resuelva los problemas del país, que en una consulta cuyo fin es el engaño y la manipulación. Si el presidente quiere enjuiciar a quien cometió un delito, no necesitamos consultas, se requiere que actúe con responsabilidad abriendo las carpetas de investigación correspondientes”, dijo. La líder parlamentaria recordó que el PRD fue pionero de la consulta popular para integrar a los ciudadanos en las decisiones de carácter público, aunque fue frenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sin embargo, acusó, ahora es promovido con entusiasmo por la ex ministra y secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero “Es una consulta cuya pregunta tuvo que ser modificada por la SCJN para ser declarada constitucional, pero quedó tan ambigua que no alude en lo más mínimo a quienes supuestamente se busca sancionar por presuntos delitos del pasado”, finalizó.