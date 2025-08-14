Feria Nacional de Empleo para las Juventudes en CDMX fue un éxito

-En la Plaza Garibaldi participaron alrededor de 120 empresas con mil 500 ofertas de empleo para jóvenes de entre 18 y 29 años de edad

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) del Gobierno de la Ciudad de México y el Servicio Nacional de Empleo (SNE) del Gobierno de México, realizaron la “Feria Nacional de Empleo para las Juventudes 2025” en la Plaza Garibaldi de la Ciudad de México, donde asistieron cientos de jóvenes en busca de una oportunidad de empleo formal.



Durante el acto de inauguración, la secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo, Inés González Nicolás, destacó la importancia que tiene esta feria de empleo como un espacio para la vinculación directa de las y los jóvenes capitalinos con 120 empresas e instituciones participantes.



Las vacantes que ofrecen las empresas tienen diferentes salarios, dependiendo de los niveles de escolaridad, experiencia y funciones, que van hasta los 40 mil pesos, como es el caso de las vacantes de Técnico en radiología y Consultor SAP.



Claudio Frausto Lara, titular de la Unidad del Servicio Nacional de Empleo, informó que, durante este año, el Gobierno de México realizará 400 ferias de empleo en diferentes entidades del país, con una importante presencia en la Ciudad de México.



Marcela Fuente Castillo, directora general del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, celebró la realización de la Feria Nacional de Empleo en la Ciudad de México, en el marco de 10 días de eventos y actividades culturales, sociales y recreativas, que se llevarán a cabo en la capital del país para celebrar el Día Internacional de la Juventud.



En este evento, también estuvieron presentes: Raquel Dávila Salas, directora del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro; y Martha López, directora general de Construcción de Paz de la Secretaría de Gobernación.



Para quienes no pudieron asistir, el próximo 20 de agosto, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, realizará la segunda “Feria Nacional de Empleo para las Juventudes 2025 en la Ciudad de México”, en la “LUNA Alaíde Foppa”, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón.