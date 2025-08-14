Rinden protesta la nueva subsecretaria de Hacienda y titular de la UIF

Anteriormente, solo una mujer había estado a cargo de la Subsecretaría de Hacienda.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó los nombramientos de María del Carmen Bonilla Rodríguez como subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, y de Omar Reyes Colmenares como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).



María del Carmen Bonilla, quien está en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) desde el sexenio pasado, se convirtió en la segunda mujer en estar al frente de la Subsecretaría de esta dependencia, tras rendir protesta ante legisladores la tarde de este miércoles en el Senado de la República.



La decisión fue avalada con 22 votos a favor, cero en contra y nueve abstenciones por el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.



Anteriormente, solo una mujer había estado a cargo de la Subsecretaría de Hacienda: Vanessa Rubio en el 2016, con José Antonio Meade como secretario de Hacienda durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.



En tanto, Omar Reyes Colmenares fue ratificado de manera unánime como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).



El funcionario aseguró que con él, la UIF impulsará líneas de acción prioritarias para consolidar a la institución como “una instancia técnica y efectiva en el combate de delitos financieros”.