García Harfuch refuerza seguridad en Sinaloa; entrega 100 nuevas patrullas

En lo que va del mes de agosto se han registrado 58 homicidios en diferentes regiones de la entidad.

Durante su tercera visita quincenal al estado de Sinaloa y con la finalidad de reforzar a las instituciones de seguridad en la entidad, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, hizo la entrega de 100 nuevas patrullas a las autoridades estatales.



Al encabezar la ceremonia de entrega de las nuevas unidades policiales, el secretario García Harfuch, destacó que el fortalecimiento de las instituciones de seguridad del Estado es necesario, para lograr una seguridad a largo plazo.



Y reiteró que, con esta acción, que es supervisada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) se pretende reforzar la profesionalización de las corporaciones y se garantizará que los elementos de seguridad cuenten con la preparación necesaria para enfrentar con éxito cada una de sus operaciones y responsabilidades.



García Harfuch destacó que desde el inicio de la presente administración federal y por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se ha fortalecido la presencia de las autoridades federales, y se ha incrementado el trabajo de inteligencia e investigación y se han realizado operaciones coordinadas con las autoridades locales con la finalidad de disminuir la incidencia delictiva provocada por la disputa entre dos grupos criminales de la entidad.



García Harfuch, dio a conocer los avances en materia de seguridad desde el pasado 1º de octubre de 2024 al 18 de agosto de 2025.



Donde se han detenido a 1,615 personas por delitos de alto impacto; admeás se han asegurado más de 3 mil armas de fuego y 64 toneladas de droga, incluyendo más de una tonelada y un millón 800 mil pastillas de fentanilo.



La Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina han desmantelado 105 laboratorios aquí en el Estado de Sinaloa para la producción de metanfetaminas.



Señaló que en lo que va de agosto, han sido detenidas 63 personas por delitos de alto impacto, asegurando 117 armas de fuego, se desmantelaron cinco laboratorios más y se aseguró más de media tonelada de droga.



Estas cifras, dijo, no solo son números, es el resultado del trabajo de cientos de mujeres y hombres del Ejército Mexicano, de la Marina, de la Policía Estatal, ahora ya sumada también la Policía Municipal, elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que todos los días trabajan para las y los ciudadanos del estado de Sinaloa.



Entre las acciones más relevantes realizadas en la entidad, en los últimos 15 días, el secretario destacó que en 14 operativos distintos a cargo del Ejército, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad, de la Guardia Nacional y la Policía Estatal realizados en días recientes, en diferentes municipios del estado, fueron detenidas 31 personas, 18 de ellas relacionadas con un grupo criminal generador de violencia en la entidad.



Además, afirmó que las inspecciones constantes a cargo de la Guardia Nacional, al módulo del “Centro Penitenciario Aguaruto”, como parte de la “Estrategia Nacional Contra la Extorsión”, donde se han asegurado armas, cargadores, cartuchos, celulares, radios de comunicación y módems.



En este periodo, el promedio diario de víctimas pasó de 5.9 a 3.6 homicidios diarios, a pesar de ello en lo que va del mes de agosto se han registrado 58 homicidios en diferentes regiones de la entidad.



Finalmente, García Harfuch, reiteró el compromiso del Gabinete de Seguridad Nacional con los diferentes sectores de la sociedad y los habitantes del estado de Sinaloa.