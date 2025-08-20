FRAUDES CIBERNÉTICOS CON IA PROVOCAN PÉRDIDAS POR 20 MIL MDP

Para 2025, se proyecta un incremento del 70% en el uso de malware móvil, lo que podría ubicar a México como el segundo país más atacado en América Latina.

La acelerada digitalización de los servicios financieros en México ha traído consigo una nueva ola de amenazas cibernéticas, muchas de ellas potenciadas por inteligencia artificial (IA). Tan solo en 2024, el país registró pérdidas superiores a los 20 mil millones de pesos a causa de fraudes digitales, según estimaciones de expertos del sector.



El phishing —engaños mediante correos electrónicos falsos— continúa siendo la modalidad más frecuente, representando siete de cada diez fraudes en línea. Sin embargo, el uso de herramientas de IA ha transformado el panorama: deepfakes, voces sintéticas y malware móvil han disparado el fraude de identidad, especialmente en la apertura de cuentas bancarias, con un incremento del 300 % en los últimos meses.



En respuesta a esta creciente amenaza, la empresa Incode, líder global en tecnologías de identidad basadas en IA, anunció la adquisición de AuthenticID, plataforma especializada en verificación de identidad. Ricardo Amper, director ejecutivo de Incode, señaló que esta alianza busca reforzar la primera línea de defensa contra el fraude digital, en un mercado que podría alcanzar los 116 mil millones de dólares para 2027.



Ambas compañías procesaron más de 4 mil millones de verificaciones de identidad en el último año, utilizando redes neuronales avanzadas y modelos de lenguaje visual entrenados para detectar fraudes en tiempo real. Reed Taussig, CEO de AuthenticID, destacó que los clientes requieren soluciones integrales ante amenazas cada vez más sofisticadas.



A pesar de los avances tecnológicos, el factor humano sigue siendo el punto más débil en la cadena de seguridad. Basta un clic en un enlace malicioso o una llamada engañosa para comprometer la información financiera de una persona.

Entre las principales amenazas detectadas en México se encuentran:

-Phishing, smishing y vishing: técnicas de ingeniería social para robar datos personales.



-Troyanos bancarios y malware móvil: software malicioso que sustrae credenciales.



-Deepfakes y suplantación de voz: audios y videos falsificados que imitan a personas conocidas.



-Fraude en la apertura de cuentas: uso de identidades robadas para solicitar créditos.



-Estafas en métodos de pago emergentes: fraudes en billeteras digitales y criptomonedas.

Expertos en ciberseguridad recomiendan:

-Utilizar contraseñas robustas y activar la autenticación de dos factores.



-Mantener dispositivos y aplicaciones actualizados.



-Evitar instalar apps desde enlaces no verificados.



-No compartir información confidencial por teléfono.



-No acceder a servicios bancarios desde redes Wi-Fi públicas.



-Revisar periódicamente estados de cuenta y el Buró de Crédito.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banco de México han puesto en marcha programas piloto sobre identidad digital, biometría avanzada y verificación proactiva, en colaboración con el sector privado. Además, el 90 % de los principales bancos del país ya han incorporado la IA en sus estrategias de cumplimiento normativo, según la encuesta fintech de EY México para 2025.



En un entorno cada vez más digital, la protección de las finanzas personales exige una combinación de tecnología avanzada, regulación efectiva y educación constante. La confianza digital, más que nunca, se ha convertido en un activo estratégico.