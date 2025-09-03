Isaac Montoya reinaugura Centro Acuático de La Mancha III

-Esta es la segunda alberca que rescata la administración a través de IMCUFIDEN y Servicios Públicos; se suma a la del Tepetatal.

Al reinaugurar la alberca de la Mancha III, espacio deportivo que estuvo fuera de servicio durante los dos últimos años por las malas condiciones para su operación, ahora beneficiará a más de 700 personas mensualmente con actividades acuáticas, además se convierte en un lugar de encuentro familiar y social, señaló el presidente municipal, Isaac Montoya Márquez.



Acompañado de los medallistas olímpicos en la disciplina de clavados, Fernando Platas (Medallista de plata en Sidney 2000 en trampolín de 3 metros) y Jesús Mena (Medallista de bronce en Seúl 1988, en la plataforma de 10 metros), el alcalde destacó que este Centro Acuático de la Mancha III, se constituye como un lugar en el que las familias, niñas y niños encontrarán salud física y bienestar social.



Esta es la segunda alberca que rescata la administración del alcalde Isaac Montoya, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Naucalpan (IMCUFIDEN) y trabajos de Servicios Públicos y se suma a la Alberca del Tepetatal. En el Centro Acuático de la Mancha III, se impulsará el programa de 200 becas deportivas, con las que podrán hacer uso de la alberca con apoyo parcial y al 100%.



“Está fue una solicitud que nos habían hecho desde antes que llegáramos al gobierno municipal para poder llevar a sus hijos y hacer uso de las instalaciones. Cumplimos un compromiso hecho con ustedes de tener este espacio para la recreación, para la disciplina, para llevar a cabo el deporte acuático” dijo Montoya Márquez.



Refirió que esta alberca de la Mancha III se rescató para la comunidad, se hizo el cambio del techo y ya se automatiza por completo este lugar, cuenta ya con salvavidas, paramédicos, con una administración eficiente para que las y los naucalpenses tengan un centro acuático de primer nivel, como ya se hizo en el Tepetatal.



Reconoció a los medallistas Fernando Platas y a Jesús Mena, como dos impulsores del deporte y los puso como ejemplo para las y los niños y los motivó a realizar actividad física. Así como a Braulio Becerril, charro naucalpense que obtuvo el Subcampeonato Estatal en la suerte de colas, categoría Infantil B.



Subrayó este espacio puede ser un semillero de grandes talentos, en el cual, con disciplina, con regularidad, con una práctica adecuada del deporte pueden llegar muy lejos. Nuestro gobierno estará siempre impulsando el deporte, siempre apoyando la activación física y ayudando para que estos jóvenes puedan salir adelante y puedan llegar muy lejos.



Los medallistas coincidieron en que abrir espacios públicos deportivos, son motivo de alegría porque las niñas, niños, jóvenes y adultos tienen un espacio para disfrutarlo y tener mejores hábitos de vida personal y social. Conminaron a apropiarse de la alberca y cuidarla para que en un futuro surjan de este lugar mejores personas y mejores deportistas.