FORTALECER Y PROFESIONALIZAR A POLICÍAS ESTATALES PARA COMBATIR LA DELINCUENCIA: GARCÍA HARFUCH

-Señaló el secretario de Seguridad que el fortalecimiento de las policías estatales es una condición indispensable para enfrentar la inseguridad.

El Gobierno de México y de los 32 estados del país acordaron por unanimidad fortalecer y profesionalizar a las policías estatales, en un esfuerzo por mejorar el combate a la violencia y los delitos.



“Se trata de una condición indispensable para enfrentar la inseguridad”, dijo Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal.



Esta decisión fue tomada durante la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública y consolida el giro en seguridad iniciado con la actual administración hace casi un año, según analistas.



La decisión tiene lugar el mismo día que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, llegó al país y justo cuando la administración de Donald Trump está pisando el acelerador en su lucha contra los cárteles.



En la primera reunión del Consejo Nacional de Seguridad se retomó el tema, pero se estableció una hoja de ruta para que los estados presenten un plan de reclutamiento a partir del año próximo y tengan academias policiales homologadas para 2028.



Se aspira a aumentar el número de los ministerios públicos de las fiscalías locales y a profesionalizarlos, otro elemento clave para luchar contra la impunidad en el país.



Según dijo Sheinbaum en la sesión abierta del encuentro, el objetivo ahora es “aterrizar” la estrategia federal en cada estado, incluidas las nuevas leyes para enfrentar delitos como la extorsión o la desaparición de personas.



Pese a que todos los gobernadores votaron a favor, algunos, como Pablo Lemus, de Movimiento Ciudadano, de Jalisco, pidieron más apoyo financiero para lograrlo.