EN MÉXICO 8 DE CADA 10 ADOLESCENTES DESCONOCEN MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS: ONG

-85% de los adolescentes de 12 a 19 años no ha escuchado hablar de anticonceptivos.

En México ocho de cada diez adolescentes de entre 12 y 19 años de edad desconoce algún método anticonceptivo, según advirtió la organización civil Balance, en el Día Mundial de la Salud Sexual.



De acuerdo a lo informado el 85% de los adolescentes de 12 a 19 años no ha escuchado hablar de anticonceptivos, según cifras censales de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua (Ensatu) 2023, apuntó Camila Pizaña Aréchiga, oficial de Emancipación e Incidencia del programa Adolescentes, Autonomía y Sexualidad, de Balance.



Pizaña comenta que ellos abordan esta problemática con la distribución de distintos insumos de salud sexual, como unas “condo-latas”, que contienen condones internos y externos, lubricante de sabor, un guante y una barrera bucal de látex, además de un instructivo que explica qué son estos elementos y cómo usarlos.



La activista indicó que la población LGBTI+ de 15 a 19 años supera las 250,000 personas en México, lo que equivale al 15.6% de las más de cinco millones de personas LGBTI+ mayores de 15 años en el país, según datos de la más reciente Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (Endiseg) realizada por el Gobierno en 2021.



De los 4.6 millones de personas LGB+(lesbianas, gays, bisexuales, entre otras) censadas en México en 2021, el 43% descubrió su orientación sexual antes de los 6 años; un 34%,entre los 12 y 17 años, y un 5%, entre los 7 y 11 años, según datos del censo retomados por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).



Mientras que de las más de 908.000 personas TI+ (transgénero, transexual, no binario, entre otras), encuestadas, un 62% reconoció su identidad de género antes de los 6 años; un 20%, entre los 12 y 17 años, y un 5%, entre los 7 y 11 años, agregó Pizaña.



Por ello se busca crear un espacio comunitario donde los jóvenes pueden reconocer que existen múltiples formas de vida más allá de la “heteronorma”, lo que facilita la exploración de su identidad, orientación y autoconocimiento con apoyo y referentes.



Anunció que se llevará a cabo el festival “El Vive tu Cuerpo” en el Parque Salesiano, en la colonia Anáhuac de la Ciudad de México. Donde se ofrecerá pruebas rápidas de detención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y talleres de autodefensa y de autonomía sexual para adolescentes, entre otros.