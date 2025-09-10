Entregó Manuel Vilchis constancias de Alfabetización para adultos

Afirmó que nunca habrá un límite de edad para seguir adelante.

El presidente municipal de Zinacantepec, Manuel Vilchis Viveros, encabezó la entrega en conjunto con la Dirección General de Jóvenes y Adultos de la Secretaría de Educación del Estado de México de las Constancias de Alfabetización para adultos.



Estas entregas se dieron en el en el marco del “Día Internacional de la Alfabetización”, señaló Vilchis Viveros.



Mencionó sentirse muy emocionado, además de encontrarse lleno de esperanza por lo logrado en esta campaña de alfabetización que se llevó a cabo en Zinacantepec.



Reconoció a todas y todos los alumnos que con esfuerzo, disciplina y ganas de superarse, alcanzaron este importante logro.



Afirmó que nunca habrá un límite de edad para seguir adelante.



Reafirmó que la alfabetización transforma vidas, además de abrir puertas y fortalecer no solo al municipio sino a la entidad.



Confirmó que en Zinacantepec se seguirá trabajando de manera constante para que la educación llegue a todos los rincones, porque aprender siempre es avanzar.



Durante la entrega, y acompañado de su cabildo agradeció el apoyo de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien desde el inicio de su administración ha impulsado estos programas, con el único fin de transformar la vida de los mexiquenses.