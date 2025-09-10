Destina GEM más de 320 mdp para subsidiar viajes gratuitos en Mexibús y Mexicable

-Desde julio de 2024 a agosto de 2025 realizan 33 millones 560 mil viajes gratuitos y libres transbordos personas de la tercera edad, con discapacidad y niños menores de cinco años.

Para garantizar una movilidad digna, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez ha destinado más de 320 millones de pesos para subsidiar 33 millones 560 mil viajes gratuitos y libres transbordos a las personas de la tercera edad, con discapacidad y niños menores de cinco años, en los sistemas de transporte masivo Mexibús y Mexicable, del 1 de julio del 2024 al 31 de agosto del 2025.



La Dirección General del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMYTEM), informó que, a través de esta iniciativa, se realizaron de forma segura y cómoda 16 millones 142 mil de viajes manera gratuita y 17 millones 418 mil libres transbordos en estos sistemas de transporte.



Se benefició principalmente a grupos vulnerables de municipios con un alto índice de desigualdad social: Chimalhuacán, Chicoloapan, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Zumpango, Tecámac, Coacalco, Ecatepec y Tlalnepantla.



Daniel Sibaja, Secretario de Movilidad (Semov) señaló que con este tipo de acciones se responde a las necesidades de la población que por años fue olvidada, se brinda seguridad durante los trayectos y se fortalece la economía de las familias mexiquenses.