Ricardo Moreno supervisó trabajos de desazolve y limpieza en el canal Totoltepec y del río Verdiguel

-Hace un llamado a la solidaridad y a evitar tirar basura para prevenir inundaciones, señaló que se retiraron más de 50 toneladas de basura en la zona de San Blas.

El Presidente Municipal de Toluca, Ricardo Moreno, supervisó los trabajos de limpieza y desazolve del canal Totoltepec y del río Verdiguel en la zona de San Blas, donde reconoció como un gran problema, la basura arrojada en la vía, pues genera obstrucción y taponamientos en los afluentes, lo que propicia inundaciones que afectan, sobre todo, a los más vulnerables del municipio.



En San Blas Totoltepec, donde confluyen los ríos Verdiguel, Lerma y el canal Totoltepec, el alcalde señaló que tan solo en cuatro días, en trabajo coordinado, personal de distintas áreas han recolectado más de 50 toneladas de basura que viajan a través de las corrientes de agua pluvial y que al sumarse a otras, generan taponamientos importantes, las cuales impiden que el agua continúe su curso y decenas de familias se vean afectadas con inundaciones.



Destacó que se ha mantenido el bombeo permanente mediante cuatro bombas, dos de la Comisión del Agua del Estado de México y dos de la Comisión Nacional del Agua, en beneficio de las personas afectadas a quienes reiteró, “no están solas, seguimos trabajando día y noche para recuperar su tranquilidad”.



Señaló que por medio del cárcamo de la Constitución Totoltepec, donde las aguas residuales del canal siguen su curso hacia el río Lerma, se van desaguando 3 mil litros por segundo, es decir, se está sacando más agua de la que llega a Toluca, que es lo equivalente a 2 mil litros por segundo.



Es importante mencionar que como medida de prevención, hace aproximadamente tres meses y medio se realizaron trabajos de limpieza en esos afluentes, como una estrategia que dio como resultado positivo para evitar mayores afectaciones.



Cabe destacar que continúan presentes elementos de la Dirección General de Seguridad y Protección, de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, así como personal del Sistema Municipal DIF y del Organismo Agua y Saneamiento, en apoyo permanente a la población en cuanto atraviesan la contingencia.