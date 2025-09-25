Mara Lezama entrega domo a primaria en colonia Lagunitas en Chetumal

-Acompañada de la presidenta honoraria del DIF, Verónica Lezama Espinosa, la Gobernadora destaca la necesidad de estas obras, porque la salud de la niñez sí importa

En un ambiente de alegría y entusiasmo, alumnas y alumnos de la escuela primaria “Guadalupe Victoria”, en la colonia Lagunitas de esta capital, recibieron a la gobernadora Mara Lezama Espinosa para celebrar la inauguración del nuevo domo, tras 39 años de espera.



Esta obra, que forma parte del compromiso de la gobernadora de Quintana Roo de construir 1,109 domos que dejaron de hacer gobiernos anteriores, permitirá a 250 alumnas y alumnos realizar sus actividades cívicas, culturales, deportivas, protegidos de las inclemencias del clima.



Acompañada de la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, la titular del Ejecutivo expresó su satisfacción por estar en la escuela y cumplir un compromiso cuando le pidieron el domo en esta primaria que tiene 39 años prestando servicio educativo a la comunidad.



El secretario de Obras Públicas (SEOP), José Rafael Lara Díaz, informó que este domo fue levantado en 4 meses, bien hecho a la primera para tener 510 metros cuadrados de sombra fresca, en cumplimiento al Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, que impulsa la Gobernadora con una visión humanista y cercana al pueblo.



La escuela primaria “Guadalupe Victoria”, fundada en 1986 y con 39 años de servicio a la comunidad, ha sido semillero de generaciones de niñas y niños de la capital del estado. Hoy, gracias a este nuevo espacio, las y los estudiantes podrán realizar actividades deportivas, cívicas y culturales en condiciones más seguras y funcionales.



Después de la ceremonia protocolaria, el alumnado sorprendió con “Las Mañanitas” a la Gobernadora en ocasión de su cumpleaños. La ocasión se complementó con el tradicional pastel repartido entre los alumnos y padres de familia.



Mara Lezama también entregó mochilas y uniformes, como parte final de la ceremonia de inauguración del nuevo domo.