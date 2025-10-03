Inaugura Rivero Villaseñor en Milpa Alta la 48ª Feria Nacional del Mole

-Se estima que la Feria atraerá un promedio de 150 mil visitantes, demostrando la importancia de nuestras tradiciones y de la cultura milpaltense en la CDMX.

Con un ambiente festivo que celebra la identidad y el sabor de la tradición mexicana, el Gobierno de la Alcaldía de Milpa Alta inauguró hoy la 48ª Feria Nacional del Mole, un evento que reafirma a San Pedro Atocpan como la capital mundial de este platillo ancestral.



El tradicional festejo, que se extenderá hasta el 26 de octubre, fue inaugurado por el Alcalde Octavio Rivero Villaseñor, quien destacó la relevancia de esta feria como un motor económico, cultural y social para la región. Su liderazgo ha sido fundamental para consolidar este evento como una de las celebraciones gastronómicas más importantes del país, atrayendo a visitantes nacionales e internacionales.



“La Feria del Mole es el corazón de nuestra identidad. Representa el esfuerzo y la pasión de nuestros productores, que generación tras generación han perfeccionado este arte culinario”, afirmó el Alcalde Rivero Villaseñor. “Desde la Alcaldía, hemos redoblado esfuerzos para garantizar una feria segura, accesible y exitosa, que no solo fortalezca a nuestros productores locales, sino que también promueva a Milpa Alta como un destino turístico de primer nivel.”



Tan solamente en esta edición, se estima que la Feria Nacional del Mole atraerá un promedio de 150 mil visitantes este 2025. Esta cifra es muy significativa y demuestra la importancia de nuestras tradiciones y de la cultura milpaltense en la CDMX. Esto sin contar que este evento no solo tiene una poderosa afluencia, sino que también genera una importante derrama económica que se estima este año sea de 50 millones de pesos, señaló Octavio Rivero.



El alcalde de Milpa Alta explicó que la Feria Nacional del Mole ofrece una oportunidad única para degustar más de 20 variedades, desde el tradicional mole almendrado y el rojo, hasta creaciones únicas de los productores de San Pedro Atocpan. “Los visitantes podrán disfrutar de una experiencia completa que incluye espectáculos culturales, música en vivo y la tradicional venta a granel”, destacó Rivero.



Por otra parte, además de la delicia de los platillos, Milpa Alta refrenda su compromiso con la sostenibilidad; por lo que la Alcaldía de Milpa Alta y los expositores de la Feria Nacional del Mole, promoverán el uso de empaques biodegradables en todos los stands, buscando reducir el impacto ecológico del evento.



Se implementaran medidas de seguridad y logística sin precedentes para esta edición, garantizando una experiencia fluida y placentera para los miles de asistentes que se esperan durante las próximas tres semanas.



Esta edición Oaxaca estará como estado invitado principal compartiendo su vasta riqueza gastronómica y cultural y la presencia especial de Veracruz que aportará música, artesanías y la majestuosidad de los Voladores de Papantla, consolidando a la feria como un evento nacional.