Alcaldía Benito Juárez, punta de lanza en atención a adultos mayores: alcalde Luis Mendoza

La alcaldía Benito Juárez celebró el 14 aniversario del Centro de Educación Continua para el Adulto Mayor (CECAM), plantel Mixcoac, y el alcalde Luis Mendoza, reafirmó su compromiso de continuar impulsando espacios para este sector de la población con la finalidad de que se desarrollen en el ámbito personal y social, como ha sucedido en más de una década.



“Ya son 14 años, se dice fácil, pero es un camino largo y los que nos faltan para que dejemos las bases para este lugar, que aquí ha sido el nacimiento. No es una instalación, sino una comunidad y los vecinos que somos de Benito Juárez, eso es lo más importante, los mejores vecinos y los mejores ciudadanos, se los puedo asegurar, estamos en Benito Juárez”, externó el alcalde y afirmó que su intención es continuar promoviendo el desarrollo humano, crecimiento, ocupación y compañía, para los adultos mayores.



El alcalde Luis Mendoza recordó que el CECAM es un proyecto nacido orgullosamente en Benito Juárez, lo que vuelve a la demarcación un ejemplo de cómo generar iniciativas donde se integran a todos los sectores de la sociedad.



La demarcación cuenta con dos planteles CECAM, Cumbres y Mixcoac, espacios de convivencia que atienden a más de 1,300 personas de la tercera edad anualmente y donde realizan actividades educativas, culturales, artísticas, tecnológicas, de desarrollo humano y activación física.



También les brindan acceso a programas sociales en materia de salud y economía, contribuyendo a mejorar la calidad de vida.



Blanca Araujo, miembro de la familia CECAM Mixcoac reconoció con entusiasmo a la institución como un lugar recreativo, «celebro que lleguemos a 14 años, me encanta venir a este sitio, porque aquí realmente socializo, interactuamos, aprendemos, convivimos y realmente eso es lo que más me gusta.



Fernando Sepúlveda, quien recién se inscribió en la institución, felicitó a la alcaldía por el gran trabajo que hace, realmente es un grupo muy integrado, todos estamos muy contentos en este evento, el equipo participa de una forma muy activa y eso permite que nosotros, que ya empezamos el último periodo de nuestra existencia, podamos convivir con todos; que la alcaldía Benito Juárez siga adelante, y felicidades por esta integración con todos ustedes.



Durante la celebración, alumnos, profesores y autoridades del Centro disfrutaron de música de los Mariachis de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como del Grupo Galeón de la Secretaría de Marina, llenando el lugar de gozo y felicidad.



La alcaldía Benito Juárez, refrenda el compromiso de generar acciones en favor de los adultos mayores, parte fundamental de la comunidad benitojuarense. El que ellos continúen con proyectos en esta etapa de sus vidas hace que el trabajo impulsado por el alcalde Luis Mendoza cobre relevancia y sentido humano.